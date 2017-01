POL-OE: Drolshagen - Einbrecher bleiben ohne Beute

Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter drangen am Dienstagabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gräfin-Sayn-Straße in Drolshagen ein. Die Einbrecher gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten sämtliche Räume nach geeigneter Beute. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell