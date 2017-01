POL-OE: Drolshagen - Ladendieb vorläufig festgenommen

Drolshagen (ots) - Am Dienstagnachmittag nahm die Polizei einen 20-jährigen Mann mit Wohnsitz in Hamminkeln am Niederrhein fest, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle mit gestohlenen Kennzeichen aufgefallen war.

Ein Polizeibeamter bemerkte auf seiner Streifenfahrt in Drolshagen, dass die Kennzeichen am Pkw vor ihm als gestohlen im Fahndungsbestand eingetragen waren. Der Fahrzeugführer konnte im Bereich Bergneustadt-Wörde angehalten und überprüft werden. Im Auto fand die Polizei größere Mengen Kaffee und andere Lebensmittel. Bei der Kontrolle seiner Führerschein- und Fahrzeugdaten stellte sich heraus, dass der 20-Jährige ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da es sich bei einem Teil der aufgefundenen Gegenstände vermutlich um Diebesgut handelte, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Olpe transportiert. Nach seiner Vernehmung und Sicherstellung des mutmaßlichen Diebesguts sowie der gestohlenen Kennzeichen, wurde der einschlägig vorbestrafte Mann wieder entlassen. Er wird sich nun wegen Ladendiebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

