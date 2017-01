POL-OE: Lennestadt - Einbrecher stoßen auf Bewohnerin

Lennestadt (ots) - Am frühen Dienstagmorgen wurden zwei unbekannte Täter bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Burgweg in Grevenbrück von der 93-jährigen Bewohnerin überrascht. Die beiden Täter stiegen gegen 04:00 Uhr über ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Kellergeschoss des Wohnhauses ein, in dem die 93-jährige Geschädigte alleine lebt. Sie suchten das Erdgeschoss auf und trafen die Bewohnerin im Hausflur an, die zu dieser Zeit die Tageszeitung aus dem Briefkasten ins Haus holen wollte. Die beiden unbekannten Männer drängten sie in einen Raum und schlossen sie darin ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und entwendeten Bargeld in Höhe von einigen hundert Euro. Ob die Täter weitere Beute machen konnten, steht derzeit nicht fest. Sie verließen das Wohnhaus in unbekannte Richtung und entkamen in der Dunkelheit. Die eingesperrte Bewohnerin konnte sich aus dem Zimmer heraus bei Nachbarn bemerkbar machen. Die Nachbarn verständigten die Polizei, die die Geschädigte aus ihrer misslichen Lage befreien konnte. Sie erlitt außer einem Schock keine körperlichen Schäden. Der Schaden, den die Täter an dem aufgebrochenen Fenster hinterließen, beträgt etwa 300 Euro.

Die Geschädigte konnte die beiden Einbrecher nicht näher beschreiben. Nach ihren Angaben habe es sich um zwei Männer gehandelt, die gebrochenes Deutsch gesprochen und Handschuhe getragen hätten. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kriminalkommissariat 1 in Olpe unter Telefon 02761/9269-6100 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell