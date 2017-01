POL-OE: Attendorn - Autofahrer unter Drogeneinwirkung fällt wegen Handyverstoß auf

Attendorn (ots) - Am Montagnachmittag fiel einer Polizeistreife in der Ihnestraße ein 35-jähriger Autofahrer aus Plettenberg auf, der am Steuer mit seinem Handy telefonierte und dessen "TÜV-Plakette", die den Termin zur fälligen Hauptuntersuchung anzeigt, abgelaufen war. Bei seiner Kontrolle ergaben sich außerdem körperliche Hinweise, die auf die Einnahme von Drogen vor Fahrtantritt schließen ließen. Ein Drogenvortest ergab an Ort und Stelle, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daher nahmen ihn die Beamten mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Plettenberger untersagt. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell