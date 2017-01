POL-OE: Attendorn - Werkzeuge und Metall aus Wohnhaus gestohlen

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Waldenburger Weg in Attendorn ein. Die Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen über ein gewaltsam geöffnetes Garagentor in das Kellergeschoss des Wohnhauses. Daraus entwendeten sie mehrere hochwertige Bohrhammer, ein Baustellenradio, eine Rohrpresse sowie Kupferteile im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell