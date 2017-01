POL-OE: Finnentrop - Autofahrerin prallt gegen Leitplanke

Finnentrop (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Lenscheider Straße bei Rönkhausen zog sich eine 22-jährige Autofahrerin am Montagmittag leichte Verletzungen zu. Die 22-jährige Finnentroperin war mit ihrem Pkw auf der Landstraße von Wildewiese in Richtung Rönkhausen unterwegs. Im Kindersitz ihres Autos transportierte sie ihren 2-jährigen Sohn. In einer Rechtskurve geriet sie auf den schneebedeckten Fahrbahnrand und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Pkw rutschte nach links über die Fahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Die 22-jährige Fahrzeugführerin zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Ihr 2-jähriger Sohn blieb bei dem Unfall unverletzt. An ihrem Fahrzeug und der Leitplanke entstanden Schäden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell