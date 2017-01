POL-OE: Olpe - Zwei Leichtverletzte nach Fahrzeugkollision im "Spaghetti-Knoten"

Olpe (ots) - Zwei Verletzte und Schäden in Höhe von 13.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen im Bereich des sogenannten "Spaghetti-Knotens" an der Ronnewinkler Talbrücke bei Olpe. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Olpe befuhr gegen 07:30 Uhr die Straße "In der Wüste" stadtauswärts und bog in die Auffahrt zur B 54/55 ab, um in Richtung Drolshagen weiter zu fahren. In der Auffahrt kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 55-jährigen Autofahrerin aus Meschede zusammen, die die Ausfahrt der B 54/55 aus Richtung Rhode in Richtung Attendorn befuhr. Bei der Kollision der beiden Autos zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Die 55-jährige Autofahrerin aus Meschede wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Sie konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 57-jährige Olper zog sich lediglich leichte Schürfwunden zu und benötigte keine medizinische Hilfe. Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell