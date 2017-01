POL-OE: Kirchhundem - Alkoholisierter Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Kirchhundem (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurden Anwohner der Hundemstraße in Kirchhundem unliebsam durch laute Geräusche geweckt. Beim Nachschauen, was den Krach verursachte, sah ein 75-jähriger Zeuge aus seinem Fenster heraus einen unbekannten Mann, der mit einem Stein gegen ein Garagentor im Innenhof des Kirchhundemer Rathauses schlug. Nachdem er sich bemerkbar gemacht hatte, flüchtete der Randalierer zu Fuß in unbekannte Richtung. Die alarmierten Polizeibeamten stellten am Einsatzort fest, dass der unbekannte Mann mehrere Fenster des Rathauses und einen Kleintransporter der Gemeinde Kirchhundem mit Flaschen und Steinen beworfen und beschädigt hatte. Bei seiner Tat hatte der zunächst Unbekannte Schäden in Höhe von ca. 5.000 Euro angerichtet.

Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen, einen 30-jährigen Mann mit Wohnsitz in Kirchhundem-Benolpe, im Rahmen der Fahndung an der Hundemstraße in Höhe der Straße "Am alten Hammer" aufgreifen. Er stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Da er sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst aggressiv verhielt, nahmen sie den Randalierer mit zur Polizeiwache und steckten ihn auf Anordnung des zuständigen Amtsrichters in eine Ausnüchterungszelle. Das Gewahrsam durfte er erst nach vollständiger Ausnüchterung am Sonntagmittag wieder verlassen. Gegen den 30-jährigen Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

