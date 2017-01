POL-OE: Attendorn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Attendorn (ots) - Am Freitagmorgen beschädigte ein noch unbekannter Fahrer eines Sattelzugs auf der Talstraße bei Mecklinghausen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw. Eine 56-jährige Autofahrerin aus Sundern befuhr gegen 07:20 Uhr die Talstraße von Mecklinghausen in Richtung Oberveischede, als ihr der Sattelzug in einer Rechtskurve entgegenkam. Der Fahrer des Lkw schnitt die Kurve und berührte im Vorbeifahren den Außenspiegel auf der Fahrerseite der 56-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er einfach in Richtung Mecklinghausen weiter. Nach Angaben der Geschädigten und Unfallzeugen handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine Sattelzugmaschine mit Auflieger mit österreichischem Kennzeichen. Auf der Plane des Aufliegers konnte der Schriftzug KRALL abgelesen werden. Eine Beschreibung des Fahrers liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiwache Attendorn unter Telefon 02722/9269-5300!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell