POL-OE: Wenden - Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wenden (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem stehenden Pkw auf der Kreisstraße K1 zwischen Ottfingen und Wenden zog sich am Donnerstagnachmittag eine 23-jährige Autofahrerin aus Wenden leichte Verletzungen zu. Als ein 55-jähriger Autofahrer die Kreisstraße gegen 16 Uhr in Richtung Wenden befuhr, sah er einen Pkw mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand stehen. Um den fremden Pkw abzusichern und nachzufragen, ob er helfen könne, schaltete auch er sein Warnblinklicht an und stellte seinen Wagen auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs ab. Als er ausgestiegen war, näherte sich die 23-jährige Autofahrerin aus Richtung Wenden und kollidierte mit dem Fahrzeug des 55-Jährigen, das auf ihrem Fahrstreifen stand. Die 23-Jährige war auf ihrer Fahrt nach ihren Angaben durch die tiefstehende Sonne geblendet worden und hatte den Pkw des 55-Jährigen zu spät erkannt. Bei dem Aufprall zog sie sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte die Verletzte am Unfallort. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell