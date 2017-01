POL-OE: Olpe - Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Olpe (ots) - Am Freitagmorgen erlitt ein 36-jähriger Autofahrer aus Olpe bei einem Verkehrsunfall auf der Bruchstraße leichte Verletzungen. Eine 63-jährige Autofahrerin war gegen 11 Uhr auf der Bruchstraße in Richtung Wenden unterwegs, als vor ihr der 36-jährige Olper mit seinem Pkw anhielt, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Sie erkannte das Anhaltemanöver des Vorausfahrenden zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Dabei zog sich der 36-Jährige leichte Rückenverletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Schaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen beträgt ca. 4.000 Euro.

