POL-OE: Olpe - Pkw aufgebrochen

Olpe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht auf Mittwoch in einen auf dem Pendlerparkplatz an der Koblenzer Straße zwischen Gerlingen und Dahl abgestellten Pkw ein. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und öffneten die Fahrzeugtür über die entstandene Öffnung. Sie durchsuchten den Innenraum nach geeignetem Diebesgut und entwendeten ein mobiles Navigationsgerät mit Ladekabel im Wert von ca. 150 Euro. Bei dem Pkw-Aufbruch hinterließen sie Sachschäden in Höhe von 500 Euro.

