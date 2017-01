POL-OE: Drolshagen - Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus

Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter stiegen am Montag in ein Wohnhaus in der Südstraße ein. Die Einbrecher kletterten während der Abwesenheit der Bewohner zwischen 16:00 Uhr und 19:10 Uhr auf einen Balkon auf der Rückseite des Hauses. Dort verschafften sie sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt ins Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, konnte zur Zeit der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden. Die Höhe des Sachschadens an dem aufgehebelten Fenster beträgt ca. 300 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell