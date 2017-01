POL-OE: Kirchhundem - 18-jähriger Autofahrer bei Abkommen von Fahrbahn leicht verletzt

Kirchhundem (ots) - Am Sonntagabend zog sich ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße L728 zwischen Brachthausen und Hilchenbach leichte Verletzungen zu. Der 18-jährige Fahranfänger aus Schmallenberg war um kurz vor 18 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Hilchenbach unterwegs, als ihm nach seinen Angaben ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Beim Ausweichmanöver geriet er ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Wagen im Wald. Der 18-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Wagen entstand Totalschaden. Der entgegenkommende Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der verletzte Autofahrer gab an, dass es sich bei dem entgegenkommenden Fahrzeug um einen blauen Audi A3 gehandelt habe. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Lennestadt unter Telefon 02723/92695200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell