POL-OE: Finnentrop - Mit Alkohol und Drogen Mofa gefahren

Finnentrop (ots) - Eine Polizeistreife erwischte am Sonntagnachmittag einen 28-jährigen Mofa-Fahrer mit Alkohol und Drogen am Steuer. Der 28-Jährige befuhr gegen 16 Uhr den Kreisverkehr in Heggen an der Attendorner Straße und bog auf einen Parkplatz ab. Dort hielten ihn die Beamten an und kontrollierten seine Fahrzeug- und Führerschein-Papiere. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Hinweise, die auf die Einnahme von Alkohol oder Drogen vor Fahrtantritt hindeuteten. Beim Alkoholtest blieb der 28-Jährige knapp unter 0,3 Promille und damit im rechtlich noch erlaubten Bereich. Ein Drogentest allerdings ergab, dass er unter dem Einfluss von Amphetamin und Kokain stand. Daher war eine Blutentnahme auf der Wache fällig. Wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung erwartet ihn nun ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell