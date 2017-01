POL-OE: Attendorn - Autofahrerin bei Kollision mit Gegenverkehr leicht verletzt

Der Pkw der Unfallverursacherin landete im Straßengraben. Bild-Infos Download

Attendorn (ots) - Am Freitagmorgen zog sich eine 45-jährige Autofahrerin bei der Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw auf der Heggener Straße zwischen Heggen und Dünschede leichte Verletzungen zu.

Die 45-jährige Fahrzeugführerin aus Finnentrop war gegen 05:45 Uhr in Richtung Dünschede unterwegs, als sie in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Ihr Fahrzeug rutschte in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Autofahrer zusammen. Bei dem Aufprall erlitt sie leichte Verletzungen. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

