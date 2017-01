POL-OE: Lennestadt - Betrügerin scheitert mit Enkeltrick

Lennestadt (ots) - Am Donnerstag versuchte eine unbekannte Betrügerin mit dem sogenannten "Enkeltrick" bei einem 91-jährigen Rentner aus Lennestadt einen größeren Bargeldbetrag zu ergaunern.

Am Donnerstagnachmittag meldete sich die unbekannte Frau telefonisch bei dem Lennestädter und gaukelte vor, eine Bekannte zu sein und sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Der Angerufene durchschaute die Anruferin jedoch, legte auf und verständigte die Polizei. Auch als sich die Betrügerin noch zwei Mal am Telefon meldete, unterband er das Gespräch sofort und legte auf. So blieb der Betrugsversuch ohne Erfolg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell