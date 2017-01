POL-OE: Attendorn - Mit Drogen am Steuer erwischt

Attendorn (ots) - Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Autofahrers am Mittwochnachmittag am Zollstock in Attendorn ergaben sich für die einschreitenden Polizeibeamten Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Drogenschnelltest ergab bei dem 29-jährigen Attendorner, dass er vor Fahrtantritt Amphetamin konsumiert hatte. Darüber hinaus fanden die Beamten eine Schachtel mit einer geringen Menge Amphetamin in seinem Auto. Sie stellten das Betäubungsmittel sicher und nahmen den 29-Jährigen mit zur Wache, wo die Entnahme einer Blutprobe folgte. Den 29-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun neben einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg zusätzlich ein Strafverfahren wegen illegalen Drogenbesitzes.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell