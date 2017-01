POL-OE: Attendorn - Gefahrenstelle durch Steinschlag Zwei Pkw beschädigt

Attendorn (ots) - Am Mittwochabend löste sich Gestein aus einer Felsböschung an der L539 zwischen Attendorn und Finnentrop-Heggen. Felsbrocken fielen auf die Fahrbahn und beeinträchtigten den Verkehr. Zwei Pkw fuhren gegen einen etwa 50 cm mal 50 cm großen Stein, der mitten auf der Fahrbahn lag, und wurden dabei beschädigt. Die alarmierte Polizei warnte die Verkehrsteilnehmer vor der Gefahrenstelle und verständigte den zuständigen Landesbetrieb Straßenbau NRW, der die Straße halbseitig absperrte und eine Ampelregelung einrichtete. Die Feuerwehr der Stadt Attendorn sorgte für eine ausreichende Beleuchtung und übernahm die ersten Reinigungsarbeiten. Der Landesbetrieb Straßen.NRW kümmerte sich um die weiteren Maßnahmen am Einsatzort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell