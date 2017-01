POL-OE: Lennestadt - Ohne Führerschein in Geschwindigkeitskontrolle geraten

Lennestadt (ots) - Am Dienstagmittag hielt die Polizei einen 50-jährigen Autofahrer aus Attendorn an, der zuvor auf der Straße "Zur Wilhelmshöhe" in Grevenbrück zu schnell gefahren war. Die Beamten hatten sein Fahrzeug mit dem Lasergerät mit 79 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen und ihn an Ort und Stelle angehalten. Bei der Kontrolle seiner Fahrzeug- und Fahrerlaubnispapiere stellten die Beamten fest, dass er bereits seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war. Seine Fahrerlaubnis war ihm bereits im Jahr 2010 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen worden. Daher musste er sein Auto an Ort und Stelle stehen lassen. Ihn erwartet nun nicht nur ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro wegen des Geschwindigkeitsverstoßes, sondern auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell