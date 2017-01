POL-OE: Finnentrop - Autofahrer überschlägt sich am Lenscheid auf glatter Fahrbahn

Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Bild-Infos Download

Finnentrop (ots) - Am Dienstagmorgen überschlug sich ein 24-jähriger Autofahrer bei einem Alleinunfall auf der L 687 bei Rönkhausen und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der 24-Jährige war gegen 09:30 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Wildewiese unterwegs, als er auf der schneebedeckten Fahrbahn auf Grund unangepasster Geschwindigkeit ins Rutschen geriet und von der Straße abkam. In der Böschung überschlug sich sein Fahrzeug und blieb dort auf dem Dach liegen. Der junge Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu, konnte sich aber selbständig aus dem Auto befreien. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An seinem Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Es musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

