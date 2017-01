POL-OE: Olpe - Ladendieb landet im Polizeigewahrsam

Olpe (ots) - Am Montag hielt ein notorischer Ladendieb die Polizei auf Trab und landete schließlich in einer Zelle des Polizeigewahrsams.

Der 21-jährige Mann mit Wohnsitz in Balve fiel am Montagmorgen in einem Geschäft an der Martinstraße auf. Eine Verkäuferin war auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden und hatte beobachten können, wie er sich mehrere Brillen im Wert von 235 Euro in die Jacke steckte. Sie verständigte die Polizei und verwickelte den Ladendieb in ein Gespräch. Auf diese Weise trafen ihn die eingesetzten Polizeibeamten noch vor Verlassen des Geschäfts an. Bei seiner Kontrolle fanden die Beamten die eingesteckten Brillen und händigten sie der Verkäuferin aus. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde der 21-Jährige erstmal wieder auf freien Fuß gelassen.

Am Montagnachmittag fiel der Ladendieb abermals in einem Drogeriemarkt in der Kölner Straße auf. Auch hier hatten Verkäuferinnen bemerkt, dass er eingesteckte Waren an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Außerdem nahm er sich eine Getränkedose aus dem Regal und öffnete sie noch im Geschäft. Als er auf den Diebstahl angesprochen wurde, reagierte er aggressiv und verließ fluchtartig die Verkaufsräume. Im Rahmen der Fahndung traf eine Polizeistreife den flüchtigen Ladendieb in einem Modegeschäft in der Martinstraße an und konnte ihn abermals kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass er mehrere Kleidungsstücke, an denen noch die Preisetiketten hingen, übereinander angezogen hatte und weiteres Diebesgut in seine Tasche gesteckt hatte.

Die Polizeibeamten nahmen den 21-jährigen Mann mit zur Wache. Der zuständige Amtsrichter ordnete die Ingewahrsamnahme des notorischen Ladendiebs bis zum Ladenschluss am Montagabend an. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Ladendiebstahls.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell