POL-OE: Olpe - Pkw mutwillig beschädigt

Olpe (ots) - Unbekannte Täter verursachten am Montagabend Schäden in Höhe von mindestens 3.000 Euro an einem in der Straße Auf dem Kamp in Rhode abgestellten Pkw. Die Unbekannten zerstachen den rechten vorderen Reifen und zerkratzten den Lack des Fahrzeugs. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell