POL-OE: Olpe - Ungebetene Gäste auf Pferdekoppel

Olpe (ots) - In der Nacht auf Montag beschädigten unbekannte Täter die Umzäunung einer Pferdekoppel an der alten Landstraße in Rhode. Sie begaben sich auf das Gelände und brachen die Eingangstür eines Schuppens auf. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Beim Aufbruch entstanden Schäden in Höhe von ca. 150 Euro. Die beiden auf der Koppel befindlichen Pferde nutzten die Öffnung in der Umzäunung und flüchteten von der Wiese. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die Tiere in Tatortnähe wieder einfangen und zur Wiese zurückführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell