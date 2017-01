POL-OE: Drolshagen - Ungesichertes Auto prallt gegen Hauswand

Drolshagen (ots) - Am Sonntagabend machte sich in Hützemert ein Pkw selbständig, nachdem ihn die 24-jährige Fahrzeugführerin in der Straße Auf'm Kalper abgestellt hatte. Die 24-Jährige hatte offenbar vergessen, vor dem Verlassen des Fahrzeugs die Handbremse anzuziehen oder einen Gang einzulegen. Der Wagen geriet selbständig ins Rollen. Er striff einen geparkten Pkw, durchbrach einen Zaun und kam an einer Hauswand zum Stehen. Bei dem unbeabsichtigt herbeigeführten Unfall entstand glücklicherweise kein Personen-, sondern nur Sachschaden. Die Schäden an den beiden Autos, dem Zaun und der Hauswand belaufen sich auf ca. 7.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell