POL-OE: Attendorn - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Attendorn (ots) - Am Sonntagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 27-jährigen Autofahrer aus Finnentrop auf der Weberstraße in Attendorn. Während der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des jungen Mannes ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum vor Fahrtantritt. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Drogentest ergab, dass er unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugführers fanden die Polizeibeamten neben einem Teleskopschlagstock und zwei nicht zugelassenen Böllern ein Behältnis, in dem sich eine geringe Menge weißes Pulver, vermutlich Betäubungsmittel, befand. Den 27-jährigen Finnentroper nahmen sie mit zur Wache, wo die Entnahme einer Blutprobe folgte. Die aufgefundenen Gegenstände stellten die Beamten sicher und leiteten Verfahren wegen der Verstöße gegen Waffen-, Sprengstoff-, Verkehrs- und Betäubungsmittelvorschriften ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell