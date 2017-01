POL-OE: Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss in Windhausen

Attendorn (ots) - Am frühen Freitagabend kam es in Attendorn in der Windhauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 45-jähriger Attendorner fuhr mit seinem BMW auf den vorausfahrenden Peugeot eines 60-jährigen Attendorners auf, als dieser sein Fahrzeug an einer Fußgängerfurt verkehrsbedingt abbremsen musste. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell