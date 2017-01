POL-OE: Fahren unter Drogeneinfluss

Finnentrop (ots) - Am Samstagnachmittag wurde der 35jährige Fahrer eines VW Polo in der Attendorner Str. in Finnentrop-Heggen angehalten und überprüft. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auf der Polizeiwache Attendorn wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine weitere Überprüfung der Fahrzeugdaten ergab, dass der Versicherungsschutz bereits seit Oktober erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Kennzeichen entstempelt und der Fahrzeugschein sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell