POL-OE: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Donnerstag stellte eine 56-Jährige gegen 15:30 Uhr ihren grauen 3-er BMW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Anselm-Dingerkus-Straße ab. Als sie wenige Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am BMW hinten rechts fest. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Rangieren gegen das Heck geprallt und der Fahrzeugführer hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem BMW konnten Farbspuren des unfallverursachenden Fahrzeugs gesichert werden. Der Sachschaden liegt bei mindestens 1.000 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell