POL-OE: PKW auf Kundenparkplatz beschädigt

Lennestadt (ots) - Lennestadt - Am Donnerstagmorgen parkte eine 37-Jährige ihren schwarzen Ford C-Max gegen 09:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kölner Straße in Grevenbrück ab. Als sie um 10:15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen frischen Schaden an der Beifahrerseite des PKW fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte mit seinem Fahrzeug die Beifahrerseite über beide Türen und den hinteren Radlauf beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Da auch der Spiegel der Beifahrerseite eingeklappt vorgefunden wurde, liegt nahe, dass der Unfall beim Ausparken durch einen rechts neben dem Ford geparkten PKW verursacht wurde.

