POL-OE: Versuchter Einbruch in Spielhalle

Olpe (ots) - Olpe - In der Nacht zu Freitag wurde um kurz nach 02:00 Uhr ein Einbruchsalarm in einer Spielhalle in der Westfälischen Straße in Olpe ausgelöst. Binnen weniger Minuten waren mehrere Streifen vor Ort, trafen jedoch niemandem mehr an. Bei der Anzeigenaufnahme wurden frische Hebelspuren an einem Fenster festgestellt. Die Täter flüchteten offenbar, unmittelbar nachdem sie den Alarm ausgelöst hatten. Der Sachschaden beträgt 200 EUR.

