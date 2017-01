POL-OE: Junge Frau belästigt

Olpe (ots) - Olpe - Am Donnerstagabend war eine 27-Jährige um 18:00 Uhr zu Fuß vom Hatzenberg in die Innenstadt unterwegs, um einzukaufen. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Westfälischen Straße wurde sie in Höhe der dortigen Ruhebank von einem jungen Mann angesprochen, der auf der Bank saß und sie nach dem Weg zu einem Supermarkt fragte. Die junge Frau erklärte dem Fremden den Weg. Als dieser ihr anschließend anbot, ihm auf der Bank Gesellschaft zu leisten, lehnte sie das jedoch ab. Daraufhin stand der Fremde auf und fasste die Geschädigte an die Brust. Die Geschädigte riss sich los und lief davon, wobei sie nicht verfolgt wurde. Die Geschädigte suchte die Polizei auf, um Anzeige zu erstatten. Beschreibung des Unbekannten: 25-26 Jahre alt, 170-175 cm groß, normale, schlanke Statur, augenscheinlich Deutscher, braune Augen, dunkles Haar, trug Baseballkappe schwarze Kapuzenjacke, dunkle "Schlabberjeans", helle Turnschuhe. Am rechten Ohr trug er einen silbernen "Tunnel" (Ohrring) mit einem Loch von 1,5 cm Durchmesser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell