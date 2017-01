POL-OE: Olpe - Brand in Wohnung

Olpe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hoher Stein" in Olpe. (Siehe auch Pressemeldung der Feuerwehr der Stadt Olpe: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116237/3527574 )

Bewohner des Hauses wurden gegen 4 Uhr durch den lauten Ton eines Brandmelders aus der Dachgeschosswohnung geweckt und verständigten Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand im Wohnzimmer der betreffenden Wohnung schnell löschen. Sie trafen den 53-jährigen Bewohner bewusstlos an und bargen ihn aus der Wohnung. Der 53-Jährige erlitt durch den Brand eine Rauchgasvergiftung sowie leichte Brandverletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Andere Personen zogen sich keine Verletzungen zu. Durch den Brand entstanden Schäden in der Wohnung in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

