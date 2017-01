POL-OE: Drolshagen - Diebstahl aus Pkw

Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter drangen am Mittwochmorgen unbefugt in einen Pkw ein, der in der Wintersohler Straße in Wenkhausen abgestellt war. Die Diebe entwendeten zwischen 06:25 Uhr und 12:15 Uhr eine Magnetbohrmaschine im Wert von ca. 1.000 Euro aus dem Fußraum des Pkw. Wie sie in den verschlossenen Innenraum des Fahrzeugs gelangten, konnte bislang nicht geklärt werden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell