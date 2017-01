POL-OE: Olpe - Fußgängerin angefahren

Olpe (ots) - Am Mittwochmittag wurde ein 80-jähriger Fußgänger nach einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Olpe hatte den 80-jährigen Mann beim Abbiegen aus dem Kreisverkehr von der Bruchstraße in die Bahnhofstraße zu spät gesehen. Trotz einer Vollbremsung stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen den Fußgänger, der sich auf einem Fußgängerüberweg befand. Er rutschte über die Motorhaube und fiel zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An dem Pkw entstanden lediglich leichte Sachschäden in Höhe von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell