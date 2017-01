POL-OE: Lennestadt - Autofahrerin beim Abkommen von der Fahrbahn leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 55 zwischen Bonzel und Bilstein zog sich eine 54-jährige Autofahrerin aus Lennestadt am Mittwochmittag leichte Verletzungen zu. Die 54-jährige Fahrzeugführerin war auf der Bundesstraße in Richtung Bilstein unterwegs, als sie in einer scharfen Linkskurve auf Grund unangepasster Geschwindigkeit von der winterglatten Straße schleuderte. Sie rutschte nach rechts eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb in einer Wiese auf dem Dach liegen. Die leichtverletzte Autofahrerin konnte sich selbständig aus ihrem Wrack befreien. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Schaden an ihrem Fahrzeug beträgt etwa 5.000 Euro.

