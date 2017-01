POL-OE: Drolshagen - Autofahrer bei Eis und Schnee von der Fahrbahn geschleudert

Pkw landet nach Überschlag in einer Wiese. Bild-Infos Download

Drolshagen (ots) - Am Montagabend zog sich ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Brachtpe und Iseringhausen leichte Verletzungen zu. Der 18-jährige Fahrzeugführer war auf dem Weg in Richtung Iseringhausen, als er ausgangs einer Kurve auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet, einen Leitpfosten überfuhr und von der Straße rutschte. Sein Pkw stürzte eine Böschung hinunter, überschlug sich und landete in einer Wiese. Bei dem Unfall erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An seinem Wagen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell