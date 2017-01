POL-OE: Kirchhundem - Vandalismus in Oberhundem

Kirchhundem (ots) - Wie der Polizei jetzt vom Kur- und Verkehrsverein Oberhundem gemeldet wurde, schlugen in der vergangenen Woche wieder Vandalen auf dem Kurpark am Haus des Gastes zu. Wie der Verein mitteilte, wurden vermutlich in der Nacht auf Donnerstag, den 29. Dezember, zum wiederholten Male drei Parkbänke sowie ein Hinweisschild inklusive der Betonsockel aus dem Boden gerissen. Anwohner hatten in der Nacht verdächtige Geräusche aus Richtung des Kurparks gehört, jedoch keine Personen gesehen. Der Kur- und Verkehrsverein als Eigentümer der Kurpark-Anlagen hat bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Anwohner oder Zeugen, die am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Lennestadt unter Telefon 02723/9269-5200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell