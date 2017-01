POL-OE: Attendorn - Fenster durch Schuss aus Druckluftwaffe beschädigt

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende mit einem Schuss aus einer Druckluftwaffe eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Warburger Straße. Die äußere Scheibe der Dreifachverglasung ging dabei zu Bruch. Projektilreste konnten am Tatort sichergestellt werden. Die Schadenshöhe liegt bei 500 Euro.

