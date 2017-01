POL-OE: Firmeneinbruch

Attendorn (ots) - Attendorn - In dem Zeitraum zwischen 28.12.2016 und 01.01.2017 drangen unbekannte Täter in das Lager einer Firma in der Straße Zum Kalkofen in Mecklinghausen ein, nachdem sie eine Metalltür auf der Gebäuderückseite aufgehebelt hatten. Im angrenzenden Büro wurden diverse Räume betreten und Schreibtische und Schränke durchsucht. Es wurden mehrere Geldkassetten gestohlen bzw. gewaltsam geöffnet. Der Sachschaden beträgt 400 EUR, der Beuteschaden über 15.000 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell