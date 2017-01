POL-OE: PKW-Reifen zerstochen

Lennestadt (ots) - Lennestadt - In der Nacht auf Samstag wurde an mehreren Fahrzeugen in der Agathastraße in Maumke durch unbekannte Täter Reifen zerstochen: Opel Astra, grau, Reifen hinten links VW-Bus, weiß, Reifen vorn und hinten links Audi A 3, schwarz, Reifen vorn und hinten links VW Fox, schwarz, Reifen vorn rechts Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell