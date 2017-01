POL-OE: Randalierer musste Rausch in der Polizeizelle ausschlafen

Olpe (ots) - Olpe - Am Sonntagnachmittag musste eine Streife um 17:53 Uhr zu einem Randalierer ausrücken, der in der Goethestraße nach Angaben der Anruferin gegen einen PKW und ein Garagentor getreten hatte. Sachschaden wurde allerdings nicht festgestellt. Bei Eintreffen hatte sich der Mann bereits entfernt, konnte aber kurz darauf in der Kurfürst-Heinrich-Straße angetroffen werden, da er dort bei Minustemperaturen mit nacktem Oberkörper umherlief und herumbrüllte. Der 29-Jährige verhielt sich gegenüber Passanten und den eingesetzten Beamten aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Da er offenbar stark unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde er zur Verhinderung von Straftaten und Eigengefährdung in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er nach richterlicher Bestätigung der Maßnahme seinen Rausch ausschlafen konnte.

