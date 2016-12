POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Olpe-Sondern (ots) - Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Freitag zwischen 18.00 und 19.00 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in Olpe - Sondern. Sie öffneten gewaltsam die Haustür und durchsuchten das Erdgeschoß und die erste Etage. Dabei wurden sämtliche Räume durchsucht und verwüstet. Gestohlen wurden Goldschmuck, elektronische Geräte und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr.02761-9269-0

