POL-OE: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Attendorn (ots) - Am Freitag um 15.30 Uhr wurde ein 17 jähriger Attendorner mit seinem Roller in Attendorn durch die Polizei angehalten. Bei dem Roller handelt es sich um ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug. Einen entsprechenden Führerschein hatte der junge Mann jedoch nicht, so dass ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet.

