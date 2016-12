POL-OE: Drolshagen - Pkw landet auf dem Dach

Drolshagen (ots) - Fahrbahnglätte führte vermutlich in Zusammenhang mit unangepasster Geschwindigkeit am Donnerstagabend an der Wahre in Drolshagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Autofahrer mit leichten Verletzungen davonkam. Der 18-Jährige war gegen 18:40 Uhr mit seinem Pkw auf der Kreisstraße K 36 in Richtung Germinghausen unterwegs, als sein Wagen auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Sein Fahrzeug drehte sich, kam von der Fahrbahn ab und kippte beim Anstoß an einen Bordstein auf das Dach. Der Pkw rutschte auf dem Dach in eine angrenzende Wiese und blieb dort liegen. Bei dem Unfall zog sich der 18-jährige Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An seinem Pkw entstanden Schäden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

