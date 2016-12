POL-OE: Wenden - Einbruch in Wohnhaus

Wenden (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Ferienpark in Schönau ein. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Wohnräume und entwendeten einen Schmuckkoffer mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Bei ihrem Einbruch hinterließen die Täter außerdem Schäden an der Terrassentür in Höhe von ca. 450 Euro. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur.

