POL-OE: Vandalen im Kreis Olpe unterwegs

Kreis Olpe (ots) - Bereich Attendorn / Finnentrop:

Vandalen treiben in Finnentrop ihr Unwesen

Finnentrop - Einen schlechten Scherz erlaubten sich vermutlich alkoholisierte Vandalen in der Nacht auf Donnerstag in der Bamenohler Straße. Die bislang unbekannten Täter entfernten die vorderen Kennzeichen an zwei Pkw, die in der Bamenohler Straße geparkt wurden. Während sie das eine Kennzeichen an dem anderen Auto befestigten, ließen sie das andere Kennzeichen mitgehen. Die Tatverdächtigen, eine Gruppe von etwa 7 bis 8 alkoholisierten jungen Erwachsenen vermutlich aus dem Raum Finnentrop, wurden bei der Tatausführung gesehen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Graffiti auf Straße und Fassade gesprüht

Attendorn - Unbekannte Täter verunreinigten die Fahrbahn der Kölner Straße als auch die Fassade der Stadthalle Attendorn mit Schriftzügen aus silberner Sprühfarbe. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Bereich Lennestadt / Kirchhundem:

Pkw beschädigt

Kirchhundem - Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Mittwoch einen im Kettelerweg in Welschen Ennest abgestellten Pkw. Sie besprühten ihn im Bereich des Kofferraums, der hinteren Stoßstange sowie an den hinteren Kotflügeln mit Farbe. Außerdem ließen sie die Luft aus den beiden rechten Reifen. Die Schadenshöhe liegt bei 100 Euro.

