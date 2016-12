POL-OE: Scheibe an Gartenhaus eingeschlagen

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Dienstagabend wurde die Polizei um 23:45 Uhr von einem Zeugen darüber informiert, dass ein unbekannter Täter die Scheibe an einem Gartenhaus auf dem Gelände eines Baumarktes am Wassertor eingeschlagen hatte. Eine Streife konnte kurz darauf eine Personengruppe im Bereich des Bahnüberganges antreffen. Einer der jungen Männer, ein 18-Jähriger aus Attendorn blutete stark an einer Hand. Der Sachverhalt konnte dahingehend aufgeklärt werden, dass sich der junge Mann mit der ebenfalls anwesenden Freundin gestritten, aus Frust im Vorbeigehen die Scheibe des Gartenhauses eingeschlagen und sich hierbei verletzt hatte. Der Sachschaden beträgt 200 EUR. Den alkoholisierten jungen Mann erwarten nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und eine zivilrechtliche Schadenersatzforderung. Die stark blutende Schnittwunde wurde vor Ort versorgt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell