POL-OE: Unfall verursacht und geflüchtet

Finnentrop (ots) - Finnentrop - Am Dienstagabend hörte ein Anwohner in der Straße Im Born gegen 18:40 Uhr einen lauten Knall. Als er aus dem Haus ging stellte er fest, dass offenbar soeben ein Unbekannter, aus Richtung Schönholthausen kommend, gegen seinen PKW gefahren und über die Lenhauser Straße in Richtung Müllen geflüchtet war. Der schwarze Opel Corsa des Geschädigten stand vor dem Haus, mit der Front in Richtung Müllen und wies Beschädigungen auf der gesamten linken Seite auf. Eine Nachfahrt mit einem anderen Fahrzeug in Richtung Müllen verlief erfolglos. Vor Ort wurden diverse Fahrzeugteile sichergestellt, die zumindest teilweise vom Fahrzeug des Verursachers stammen dürften. Der Schaden am Corsa beläuft sich auf 1.000 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell