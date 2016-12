POL-OE: Vandalismus an PKW

Finnentrop (ots) - Finnentrop - Am Montag wurde in dem Zeitraum zwischen 17:30 und 23:00 Uhr an einem blauen Mitsubishi Colt die Heckklappe durch einen Fußtritt beschädigt. Der PKW stand in der Wiesenstraße in Heggen vor dem Haus. Der Sachschaden beträgt 400 EUR.

